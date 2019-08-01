Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından ilginç paylaşım! Hemen silindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Facebook hesabından yapılan paylaşım şaşırttı. Paylaşım kısa süre sonra silindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Facebook hesabı bugün sabah saatlerinde "ddddd" başlığı ile canlı yayına geçti. Canlı yayını izlemek için tıklayanların karşısına TRT'de yayınlanan "Hangimiz Sevmedik" adlı diziden bir kesitin yer aldığı video çıktı. Paylaşım kısa sürede silindi.

TRT'de yayınlanan "Hangimiz Sevmedik" adlı dizinin yapımcılığını BSM Yapım'ın üstlendiği biliniyor.