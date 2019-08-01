Hong Kong'daki protestolar Şemsiye Devrimi olarak adlandırıldı

Hong Kong'da aylardır devam eden protestolar Şemsiye Devrimi olarak adlandırılırken 'ayaklanma' suçlaması ilk kez yöneltildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan 49 kişiden 44'ü, 'ayaklanma çıkarmak' suçlamasıyla mahkemeye çıktı.

'Ayaklanma' suçlaması

Hong Kong’da 'ayaklanma' suçlaması ilk kez yöneltilirken, bu kişiler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Polis şiddeti artıyor

Hong Kong’da gösteriler nisan ayından bu yana devam ederken, polisin şiddeti de günden güne artıyor.