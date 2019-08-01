HABER /  SPOR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Denizlispor'da Bacary Sako şoku

Demirören Haber Ajansı
Denizlispor'da Bacary Sako şoku

Malili sol kanat oyuncusunun sağlık kontrolünde sol ayağında kırığa bağlı platinlerin bulunduğu belirtildi.

Yukatel Denizlispor, Premier Lig ekiplerinden Cristal Palace'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Bakary Sako'nun transferinden vazgeçti. 

Yeşil siyahlı ekibin iki gün önce kente getirdiği Malili futbolcunun kentteki özel bir hastanede sağlık testine sokulduğu ve oyuncunun sol ayak bileğinde parçalı kırığa bağlı platinlerin bulunduğu tespit edildi. 

Konu ile ilgili açıklama yapan yönetim, futbolcu ile mali konularda anlaşamamaları üzerine transferden vazgeçtiklerini açıkladı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fikret Orman Orhan Ak'a sahip çıktı: Pırlanta gibi çocuktur
Fikret Orman Orhan Ak'a sahip çıktı: Pırlanta gibi çocuktur
Kardeşini başkan yardımcısı yapmıştı! Beyoğlu istifa ettiğini açıkladı
Kardeşini başkan yardımcısı yapmıştı! Beyoğlu istifa ettiğini açıkladı
İsrail basını bomba haberi verdi! Meğer İsrail F-35 için Türkiye karşıtı lobi yapmış
İsrail basını bomba haberi verdi! Meğer İsrail F-35 için Türkiye karşıtı lobi yapmış
Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili dikkat çeken yazı
Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili dikkat çeken yazı
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan kritik TSK açıklaması
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan kritik TSK açıklaması
ABD Türkiye'ye dört tane Boeing CH-47F Chinook tipi helikopter teslim etti
ABD Türkiye'ye dört tane Boeing CH-47F Chinook tipi helikopter teslim etti
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından ilginç paylaşım! Hemen silindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından ilginç paylaşım! Hemen silindi
30 Ağustos resmi tatil mi ne zaman 30 Ağustos tatili kaç gün?
30 Ağustos resmi tatil mi ne zaman 30 Ağustos tatili kaç gün?
Galatasaray'da Max Kruse gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray'da Max Kruse gerçeği ortaya çıktı!
RTÜK kararı sonrası Netflix’den ilk açıklama geldi
RTÜK kararı sonrası Netflix’den ilk açıklama geldi
Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman başlıyor?
Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman başlıyor?
3600 ek gösterge son durum ne kimleri kapsıyor?
3600 ek gösterge son durum ne kimleri kapsıyor?
Yorumlar