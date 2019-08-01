Yine bir kedi cinayeti! Antalya'da kedileri vahşice katlettiler

Yine bir kedi cinayeti! Antalya'da kedileri vahşice katlettiler

Son bir ayda artan kedi ölümleri dikkat çekiyordu. Bunlara iki sokak kedisi daha dahil oldu. Antalya'da bu kedilerin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü öne sürüldü. Mahalleli ayaklandı.

Yine bir kedi cinayeti! Antalya'da kedileri vahşice katlettiler - Sayfa 1

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde vücudunda yanıklar bulunan iki sokak kedisinin öldüğünü görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kedilerin üzerini poşetle kapatarak Kepez Belediyesi veterinerlerinden yardım istedi.

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Yine bir kedi cinayeti! Antalya'da kedileri vahşice katlettiler - Sayfa 2

Veterinerlerin yaptığı ilk incelemede, kedilerin kaynar su dökülerek öldürülmüş olabileceği belirtildi. Kedilerin öldürülmesi nedeniyle dört mahalle sakininin şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

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Yine bir kedi cinayeti! Antalya'da kedileri vahşice katlettiler - Sayfa 3

Öldürülen kediler ise veterinerler tarafından bir poşete konularak incelenmek üzere götürüldü.  

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Yine bir kedi cinayeti! Antalya'da kedileri vahşice katlettiler - Sayfa 4

Mahalle sakinlerinden Pınar Kara, kedileri görünce çok üzüldüğünü söyledi. Kedilerin kimseye zararı olmadığını, mahalle olarak düzenli beslediklerini aktaran Kara, "Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bir yıldır kediler burada öldürülüyor." dedi. 

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