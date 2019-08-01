Yine bir kedi cinayeti! Antalya'da kedileri vahşice katlettiler

Mahalle sakinlerinden Pınar Kara, kedileri görünce çok üzüldüğünü söyledi. Kedilerin kimseye zararı olmadığını, mahalle olarak düzenli beslediklerini aktaran Kara, "Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bir yıldır kediler burada öldürülüyor." dedi.