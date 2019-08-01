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Savcılıktan Sedat Peker'in Ataşehir'deki sözleri için başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı

Savcılıktan Sedat Peker'in Ataşehir'deki sözleri için başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir'de katıldığı bir açılışta halka silahlanma çağrısı yaptığı öne sürülen Sedat Peker hakkında "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, takipsiz kararı verildi.

Sedat Peker hakkında, Ataşehir'de katıldığı bir açılış sırasında yaptığı konuşmada, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararında, Ataşehir'de katıldığı bir açılışta yaptığı konuşmanın suç unsuru teşkil edebileceği gerekçesiyle Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

'Önceden hazırlanmış bir konuşma değildi'

Kararda savcılık ifadesine yer verilen Peker'in, açılışta çok sayıda kişi olduğunu ve o kişilerin kendisine çeşitli sorular yönelttiğini, bu sorulara kısmen cevap verdikten sonra açılışa katılanlara hitap etmesinin istendiğini ve söz konusu konuşmanın önceden hazırlanmış bir konuşma olmadığını söyleyerek, konuşma içeriğinde suç unsuru teşkil edecek bir şey bulunmadığını anlattığı belirtildi. 

Video kaydının tamamının görüntü ve ses tutanağı düzenlendi

Kararda, Sedat Peker'in açılış programında yaptığı konuşmanın video kaydının tamamının alınarak görüntü ve ses tutanağı düzenlendiği aktarıldı. 

Peker'in üzerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarının unsurlarının oluşmadığına işaret edilen kararda, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildi. 

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