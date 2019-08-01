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Nijerli hacı adayları kutsal topraklara varışını dans ederek kutladı

Nijer Parlementer Cumhuriyeti Hac kafilesi, Çarşamba günü TK 108 Nolu Aktarmalı Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile kutsal topraklara ulaştı. Medine'deki otellerine varınca kendi örf ve adetlerinde bir kutlamayla büyük sevinç yaşadılar. Görüntüleri gören diğer hac adayları çok şaşırdı ve yadırgadı.

Nijer Parlementer Cumhuriyeti Hac kafilesi, Çarşamba günü TK 108 Nolu Aktarmalı Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile kutsal topraklara ulaştı. Medine'deki otellerine varınca kendi örf ve adetlerinde bir kutlamayla büyük sevinç yaşadılar. Görüntüleri gören diğer İslam ülkeleri mensubu kardeşlerimiz çok şaşırdı ve yadırgadı. Ancak Nijer hacı adaylarının zorlu hac mücadelesinin hikayesi dinleyenler onları anlayışla karşıladı.

Afrikalı hacılar zor koşullar sebebiyle hacca gelmekte zorlanıyor. Özellikle ekonomik ve fiziki zorluklar, Afrikalıların Kabe özlemi çekmesine neden oluyor. Çoğu zaman köylerinden alınıp derme çatma otobüs ve uçaklarla çileli yollarla kutsal topraklara ulaşabiliyorlar.

Haber7

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