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Yunan Dışişleri Bakanı Dendiyas Türkiye'ye dil uzattı

Yunan Dışişleri Bakanı Dendiyas Türkiye'ye dil uzattı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendiyas, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in güvenliğini riske attığını iddia etti.

Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendiyas Mısır'ı ziyaret etti.  Dediyas'ın açıklaması, Mısırlı mevkidaşıyla görüşmesinin ardından geldi. Dendiyas, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasını "yasadışı" olarak niteledi. 

Yunan Bakan Dendiyas, Ankara'nın uluslararası hukuka karşı geldiğini iddia etti. Tek taraflı münhasır ekonomik bölge ilan eden Yunanistan, Türkiye'nin faaliyetlerinin bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını ileri sürüyor. 

Türkiye, Kıbrıs'a iki sondaj gemisi gönderdi. Fatih ve Yavuz adlı gemiler Kıbrıs açıklarında iki ayrı noktada sondaj faaliyeti yürütüyor. 

Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Mısır enerji de dahil olmak üzere pek çok konuda işbirliği yapıyor.

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