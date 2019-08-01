4 çocuk annesi kadın motosikletli kuryelik yapıyor ona yolda dayı emmi diyorlar
Kadınların her alanda başarılı olabileceğine bir örneği daha İstanbul’da gözlerimizin önüne serildi. Öyle ki dört yıldır motosikletli kurye olarak çalışan evli ve dört çocuk annesi Kadriye Mercan, mesleğine duyduğu hayranlıkla görenleri duyanları şaşırtıyor.
Aynı zamanda bir de toruna sahip olan ailesi için fedakarlıktan kaçınmayan vatandaşımız Kadriye Mercan'ın İstanbul gibi trafiği zor olan bir şehirde bu işi yapması dikkat çekiyor. Mercan trafikte sürücülerle ilginç diyaloglar yaşadığını şu sözlerle ifade ediyor; “Trafikte dayı, yakışıklı, emmi diye seslenenler oluyor. Kafamı çeviriyorum, kadın olduğumu anlayınca özür diliyorlar''
İstanbul trafiğinde dört yıldır motosikletli kurye olarak çalışan dört çocuk ve bir torun sahibi Kadriye Mercan (45), mesleğine duyduğu bağlılıkla görenleri hayrete düşürüyor.
Eşinin desteği ile bu mesleğe ilk adımı attığını söyleyen Mercan, İstanbul trafiğinde diğer sürücülerle ilginç diyaloglar yaşadığını belirtti.
“Dört yıldır İstanbul’un ablası, annesi, teyzesi oldum”
İstanbul’da dört yıldır motosikletli kurye olarak çalıştığını söyleyen Kadriye Mercan, “İşime gerçekten aşık bir insanım. En büyük destekçim de eşim. Eşimle 26 yıldır evliyiz. Bu mesleği bana eşim öğretti, destekledi, yapabileceğimi söyledi. İstanbul’da dört yıldır motosikletli kurye olarak çalışıyorum. Evet yaptığım iş bir erkek mesleği. Toplumda önce yadırgıyorlar, sonra tebrik ediyorlar. Evet zor ama ben çok seviyorum. Gerçekten mesleğimi çok severek yapıyorum.