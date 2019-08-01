4 çocuk annesi kadın motosikletli kuryelik yapıyor ona yolda dayı emmi diyorlar

“Dört yıldır İstanbul’un ablası, annesi, teyzesi oldum”

İstanbul’da dört yıldır motosikletli kurye olarak çalıştığını söyleyen Kadriye Mercan, “İşime gerçekten aşık bir insanım. En büyük destekçim de eşim. Eşimle 26 yıldır evliyiz. Bu mesleği bana eşim öğretti, destekledi, yapabileceğimi söyledi. İstanbul’da dört yıldır motosikletli kurye olarak çalışıyorum. Evet yaptığım iş bir erkek mesleği. Toplumda önce yadırgıyorlar, sonra tebrik ediyorlar. Evet zor ama ben çok seviyorum. Gerçekten mesleğimi çok severek yapıyorum.