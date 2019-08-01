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Albayrak'tan önemli açıklama: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başla

Albayrak'tan önemli açıklama: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başla

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı." açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı." ifadelerini kullandı.

Bankaların açıkladığı tüketici ve kurumsal krediler

Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Konut Kredi Faizi

Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi. Ziraat Bankası'nın faiz oranlarındaki indirim duyurusunun ardından bir haber güzel haber de Vakıfbank'dan geldi.

Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerin faizini yüzde 0,99'a düşürdü. İhtiyaç kredisi faizlerini de yüzde 1.49'a indirdi.

Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

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