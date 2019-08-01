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Galatasaray'da Max Kruse gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'da Max Kruse gerçeği ortaya çıktı!

Werder Bremen ile yollarını ayırıp Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse'nin daha önce Galatasaray'a teklif edildiği ama Fatih Terim tarafından istenmediği ortaya çıktı.

Bundesliga takımlarından Werder Bremen’le yollarını ayırdıktan sonra bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe’ye gelen tecrübeli futbolcu Max Kruse’nin menajerler aracılığıyla daha önce Galatasaray’a teklif edildiği, fakat Fatih Terim’in Alman oyuncuyu istemediği ortaya çıktı.

Kruse'yi veto etmiş
Audi Cup’ta sarı lacivertli formayla çıktığı 2 maçta 1 gol 1 asist yapan Kruse’nin Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray’a gelmek istediği öğrenilirken, Fatih Terim’in kafasındaki sistem sebebiyle tecrübeli golcüyü veto ettiği belirtildi.

Galatasaray yönetimini şaşırtmış
3 yıllık sözleşme, 2,5 milyon Euro garanti ücret, 1,5 milyon Euro imza parası ve bonuslarla maliyetini ortaya çıkaran Kruse, sarı kırmızılı yönetimi şaşırtırken Başkan Mustafa Cengiz'in başından beri yönünü tamamen Falcao’ya çevirdiği ve Kolombiyalı yıldız için kulübün tüm şartlarını seferber ettiği bildirildi.

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