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Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. 

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