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Siemens’in gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 4.0 arttı

Siemens’in gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 4.0 arttı

Teknoloji şirketi Siemens 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 21.27 milyar kar sağlayarak geçen yılın aynı dönemine göre kazancını yüzde dört arttırdığını açıklarken, net gelirini.14 milyon olarak açıklayan firmanın karı geçen yılın aynı üç aylık dönemine göre yüzde 6.0 düştü. Siemensin hisse değeri de yüzde 6.0 düşerek 1.28 euroya geriledi.

Siemens CEO’su  Joe Kaeser, “Aktif olduğumuz pazarlarda görülen zayıflamaya rağmen . Jeopolitik ve jeoekonomik koşullardan etkilendik. Güçlü sektör ve çalışmalarımız bu yıl sonunda ki hedeflerimize ulaşma sözümüzü gerçekleştireceğiz.” dedi.

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