Yer Almanya! Sokak ortasında samuray kılıcıyla katletti

ALMANYA Stuttgart'ta Kazak kökenli 36 yaşındaki bir adam sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü. Bisikletle kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaralanan Kazak kökenli adamın tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadığı açıklanırken görgü tanıkları saldırganın bisikletle kaçtığını söyledi.

Polis olaydan kısa bir süre sonra saldırganın yakalandığını açıkladı.

En güvenli şehirlerden kabul ediliyor

Saldırı, Almanya’nın altıncı büyük şehir olan Stuttgart’ın güneyinde Baden-Württemberg’de meydana geldi. Stuttgart, Almanya’nın en güvenli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.