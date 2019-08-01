HABER /  DÜNYA
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Yer Almanya! Sokak ortasında samuray kılıcıyla katletti

ALMANYA Stuttgart'ta Kazak kökenli 36 yaşındaki bir adam sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü. Bisikletle kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaralanan Kazak kökenli adamın tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadığı açıklanırken görgü tanıkları saldırganın bisikletle kaçtığını söyledi.

Polis olaydan kısa bir süre sonra saldırganın yakalandığını açıkladı.

En güvenli şehirlerden kabul ediliyor

Saldırı, Almanya’nın altıncı büyük şehir olan Stuttgart’ın güneyinde Baden-Württemberg’de meydana geldi. Stuttgart, Almanya’nın en güvenli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı ve sağanak yağış haberi geldi
Foto Galeri Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı ve sağanak yağış haberi geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım’dan belediyelerdeki akraba atamaları değerlendirmesi
Binali Yıldırım’dan belediyelerdeki akraba atamaları değerlendirmesi
Erdoğan onayladı YAŞ kararları açıklandı İşte terfi alan komutanlar listesi
Erdoğan onayladı YAŞ kararları açıklandı İşte terfi alan komutanlar listesi
HDP'li Sezai Temelli yine aynı dertten yakındı! Pençe'ye gerek yok SİHA'lar kullanılmasın
HDP'li Sezai Temelli yine aynı dertten yakındı! Pençe'ye gerek yok SİHA'lar kullanılmasın
Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş gelişme
Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş gelişme
Galatasaray'da Max Kruse gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray'da Max Kruse gerçeği ortaya çıktı!
Albayrak'tan önemli açıklama: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başla
Albayrak'tan önemli açıklama: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başla
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 hangi branşlardan alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 hangi branşlardan alım yapılacak?
Siemens’in gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 4.0 arttı
Siemens’in gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 4.0 arttı
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
İsmail Kartal: Halen eksiklerimiz var
İsmail Kartal: Halen eksiklerimiz var
Savcılıktan Sedat Peker'in Ataşehir'deki sözleri için başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı
Savcılıktan Sedat Peker'in Ataşehir'deki sözleri için başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı
KESK memur zammı 2020 için en düşük 4 bin 222 lira olsun diyor
KESK memur zammı 2020 için en düşük 4 bin 222 lira olsun diyor
Yorumlar