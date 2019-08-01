Erdoğan onayladı YAŞ kararları açıklandı İşte terfi alan komutanlar listesi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi. İşte terfi alan komutanlar listesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı. Merakla beklenen toplantı sonrasında kararlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafında açıklandı. 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacak.Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi. 313 albayın görev süreleri iki yıl süresince uzatıldı.

İşte YAŞ'ta terfi alan komutanlar listesi

-Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe

-Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe

-Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Akar ve komutanlar hazır bulundu

Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.

Toplantıya kimler katıldı?

Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantıda; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.