YAŞ kararları açıklandı İşte terfi alan komutanlar listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı. 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacak.Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi. 313 albayın görev süreleri iki yıl süresince uzatıldı.