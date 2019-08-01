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HDP'li Sezai Temelli yine aynı dertten yakındı! Pençe'ye gerek yok SİHA'lar kullanılmasın

HDP'li Sezai Temelli yine aynı dertten yakındı! Pençe'ye gerek yok SİHA'lar kullanılmasın

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Nusaybin ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'a PKK karşı düzenlenen Pençe Harekatına, İHA'ların ve SİHA'ların barış ortamına katkı sağlamayacağını öne sürdü.

HDP lideri Temelli, önce 31 Mart'ta kazanılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret amacıyla başkan Ahmet Türk ile bir araya geldi. 

Ardından Nusaybin'de partililerle buluşarak açıklamalarda bulunan Temelli'nin gündeminde, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarda büyük bir başarı gösteren İHA ve SİHA'lar vardı.

"İHA VE SİHA kullanımı Türkiye'ye bir şey kazandırmayacak"

HDP'li Temelli, Kuzey Irak'taki teröristlerin korkulu rüyası olan Pençe Harekatı'na gerek olmadığını, İHA'ların ve SİHA'ların da kullanılmasının Türkiye'ye bir şey kazandırmayacağını söyledi.

Mehmetçik kararlı

Sezai Temelli'nin sözleri, Kandil'de saklanan PKK'lı teröristlerin yüzünü güldürse de Mehmetçik'in, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara ara vermeye niyeti yok.

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