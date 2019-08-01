Karısının ve kendisinin heykelini yaptıran başkandan yeni skandal
Atatürk heykelinin yanına kendisinin ve karısının heykelini yaptıran CHP'li İsmail Uygur, oğlunu belediyeye ait şirkette 7 bin TL maaşla genel müdür yardımcısı yaptı.
Yerel seçimlerin üzerinden 4 ay gibi kısa bir süre geçti ve belediyelerde yaşanan skandallar patlak verdi. Birçok belediye başkanı, akrabalarını belediyede makam sahibi yaptı. Bu belediyelerden biri de İzmir'deki Torbalı Belediyesi oldu.
Oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı
CHP'li İsmail Uygur, 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur'u belediye şirketinde 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdi.
"Güvenebileceğim başka kimse yoktu" savunması
Bu kararını "Güvenebileceğim başka kimse yoktu." şeklinde savunan CHP'li Uygur, tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.
Atatürk'ün yanına eşi ve kendisinin heykelini yaptırmıştı
Başkan Uygur, 2006 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Atatürk heykeli yaptırmıştı. Atatürk'ün yanında bulunan heykellerden biri İsmail Uygur'a diğeri ise eşi Afet Uygur'a aitti.