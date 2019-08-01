Karısının ve kendisinin heykelini yaptıran başkandan yeni skandal

Karısının ve kendisinin heykelini yaptıran başkandan yeni skandal

Atatürk heykelinin yanına kendisinin ve karısının heykelini yaptıran CHP'li İsmail Uygur, oğlunu belediyeye ait şirkette 7 bin TL maaşla genel müdür yardımcısı yaptı.

Karısının ve kendisinin heykelini yaptıran başkandan yeni skandal - Sayfa 1

Yerel seçimlerin üzerinden 4 ay gibi kısa bir süre geçti ve belediyelerde yaşanan skandallar patlak verdi. Birçok belediye başkanı, akrabalarını belediyede makam sahibi yaptı. Bu belediyelerden biri de İzmir'deki Torbalı Belediyesi oldu.

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Karısının ve kendisinin heykelini yaptıran başkandan yeni skandal - Sayfa 2

Oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı

CHP'li İsmail Uygur, 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur'u belediye şirketinde 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdi.

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Karısının ve kendisinin heykelini yaptıran başkandan yeni skandal - Sayfa 3

"Güvenebileceğim başka kimse yoktu" savunması

Bu kararını "Güvenebileceğim başka kimse yoktu." şeklinde savunan CHP'li Uygur, tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.

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Karısının ve kendisinin heykelini yaptıran başkandan yeni skandal - Sayfa 4

Atatürk'ün yanına eşi ve kendisinin heykelini yaptırmıştı

Başkan Uygur, 2006 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Atatürk heykeli yaptırmıştı. Atatürk'ün yanında bulunan heykellerden biri İsmail Uygur'a diğeri ise eşi Afet Uygur'a aitti.

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