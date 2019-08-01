YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM duyurdu

Hayalindeki üniversite girmek için YKS sonuçlarını öğrenen öğrenciler puanlarına göre tercihlerini yaptı. Şimdi gözler YKS tercih sonuçlarınının açıklanmasında. YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının 2. haftası en geç 15 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıtları ise 19 Ağustos'ta başlayacak.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrencilerin gündeminde. Hayalindeki üniversiteye girmek için YKS sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler YKS puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulundu. Şimdi YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının ikinci haftası en geç 15 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıtları ise 19 Ağustos'ta başlayacak.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından istedikleri üniversiteye yerleşenler kayıtlarını yaptıracak, yerleşemeyen adaylara ise ya ek yerleştirme bekleyecek ya da bir yıl daha hazırlanacak. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos’ta başlaması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl 7-14 ağustos tarihlerinde alınana tercihlerin sonuçları 31 Ağustos’ta açıklanmıştı. Bu yıl daha erken alınan tercihlerin sonuçlarının 15-19 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.