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Mersin'de serinlemek için gölete giren bir kişi kayboldu!

Demirören Haber Ajansı
Mersin'de serinlemek için gölete giren bir kişi kayboldu!

MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için gölete giren 22 yaşındaki Ergün A. kayboldu. Ergün A.'yı bulmak için çalışma başlatıldı.

Arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için Çakırlı ve Çavdarlı mahalleleri arasındaki Kapız Mevkii’ne giden Ergün A., serinlemek amacıyla bölgede bulunan gölete girdi.

Bir müddet yüzdükten sonra gözden kaybolan Ergün A.'nın arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.  Bölgeye sualtı arama ekipleri yönlendirilirken, kaybolan genci bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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