HABER /  DÜNYA
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Dehşet yaşattılar! O örgüt 10 yılda 25 bin kişiyi öldürdü

Dehşet yaşattılar! O örgüt 10 yılda 25 bin kişiyi öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'da son 10 yılda 27 bin kişiyi öldürdüğünü açıkladı. 

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Boko Haram terör örgütünün 2009'da Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesinde faaliyet göstermesinden bu yana geçen on yılda 27 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Nijerya'daki BM insani yardım koordinatörü Edward Kallon tarafından yapılan açıklamada, 130 binin üzerinde insanın da daha yeni yerlerinden edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Son aylarda artan güvensizlik, 130 binin üzerinde insanı daha yeni yerlerinden edilmeye zorladı. Yerinden edilmiş toplu olarak kamplara ulaşırken, yardım ve koruma için bizi arıyor" ifadeleri kullanıldı. 

Nijerya'da sanal bir hilafet sağlamak amacında olan Boko Haram, etkisini Çad, Nijer ve Kuzey Kamerun gibi komşu ülkelere de yaydı. Boko Haram 10 yıl boyunca insani yardım görevlileri, okuldaki kız ve erkek çocuklar, kadınlar ve güvenlik görevlilerini öldürdü ya da kaçırdı. 

Nijerya hükümeti, vatandaşların artan endişelerine rağmen, Boko Haram militanlarına karşı savaşı kazandığını sürekli olarak ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Garba Shehu, grubun gündeminin büyük ölçüde hükümet güçleri tarafından mağlup edildiğini iddia etmişti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Garba Shehu, grubun gündeminin büyük ölçüde hükümet güçleri tarafından mağlup edildiğini iddia etmişti. Ancak Boko Haram'ın geçen hafta sonu Borno'daki üç köye düzenlediği saldırıda en az 70 kişi hayatını kaybetti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım’dan belediyelerdeki akraba atamaları değerlendirmesi
Binali Yıldırım’dan belediyelerdeki akraba atamaları değerlendirmesi
Erdoğan onayladı YAŞ kararları açıklandı İşte terfi alan komutanlar listesi
Erdoğan onayladı YAŞ kararları açıklandı İşte terfi alan komutanlar listesi
HDP'li Sezai Temelli yine aynı dertten yakındı! Pençe'ye gerek yok SİHA'lar kullanılmasın
HDP'li Sezai Temelli yine aynı dertten yakındı! Pençe'ye gerek yok SİHA'lar kullanılmasın
Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş gelişme
Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş gelişme
Galatasaray'da Max Kruse gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray'da Max Kruse gerçeği ortaya çıktı!
Albayrak'tan önemli açıklama: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başla
Albayrak'tan önemli açıklama: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başla
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de serinlemek için gölete giren bir kişi kayboldu!
Mersin'de serinlemek için gölete giren bir kişi kayboldu!
Ankara'da servis şoförü engelli bir kadına tecavüz etti! İşte o alçağın akıbeti
Ankara'da servis şoförü engelli bir kadına tecavüz etti! İşte o alçağın akıbeti
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM duyurdu
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM duyurdu
Türk Eximbank TL kredi faizini yüzde 11,84'e indirdi
Türk Eximbank TL kredi faizini yüzde 11,84'e indirdi
Yer Almanya! Sokak ortasında samuray kılıcıyla katletti
Yer Almanya! Sokak ortasında samuray kılıcıyla katletti
Zilhicce ayı ibadetleri neler zilhicce ayı 10 günlük zikirleri
Zilhicce ayı ibadetleri neler zilhicce ayı 10 günlük zikirleri
Yorumlar