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Yapı Kredi'nin eski genel müdürü Halit Soydan vefat etti

Yapı Kredi'nin eski genel müdürü Halit Soydan vefat etti

Yapı Kredi ve Garanti Bankası’nın eski genel müdürü ve T24 yazarı Barış Soydan’ın da babası olan Halit Soydan, 84 yaşında İzmir’de hayatını kaybetti.

Halit Soydan’ın cenazesi 2 Ağustos Cuma günü Alsancak Hocazade Camii’sinde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek.

Halit Soydan kimdir?

Halit Soydan 1935 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1963-1970 arasında T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası Teftiş Kurullarında çalıştı. 1980’li yıllarda önce Yapı Kredi Bankası, sonra Garanti Bankası’nda genel müdür olarak görev yaptı. 1990’lı yıllarda bu kez Egebank ve Tarişbank’ta genel müdürlük görevi üstlendi. 

Emekliliğe ayrıldıktan sonra İzmir'e yerleşerek Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde ders verdi. Pınar Evrim Mandacı ile birlikte yazdığı, ders kitabı olarak okutulan “Capital Markets” (Sermaye Piyasaları) adlı bir kitabı vardır.

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