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İki arkadaşını rehin aldı! Yakalandı

İki arkadaşını rehin aldı! Yakalandı

Sakarya’da 2 arkadaşını silahla rehin alarak “kayınpederimi öldüreceğim” deyip Kastamonu’ya getirmeye çalışan bir kişi polis ekiplerince Karabük’te yakalandı.

İddiaya göre Mesut D. Sakarya’da kendi yazlığında arkadaşları Mehmet K. ve Raşit U. ile birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolünde etkisiyle Raşit U., arkadaşlarına ‘araçla gezmeye çıkalım’ dedi. Bu sırada Mesut D. idaresindeki 34 AE 6267 plakalı otomobille gezintiye çıkan 3 arkadaştan Reşit U., Kastamonu’da yaşayan kayınpederi ile arasında alacak verecek meselesi olduğunu ve onu öldüreceğini ve Kastamonu’ya gitmeleri gerektiğini söyledi. Arkadaşlarının karşı çıkması üzerine Raşit U. üzerinde bulunan tabanca ile 2 arkadaşını rehin alarak, aracın içinde havaya bir el ateş etti.

Attığı mesajla kurtuldu

Silahla tehdit edilerek rehin alınan şahsılardan Mesut D., yaşanan durumu mesajla yakınına bilgi vererek Karabük istikametinde olduklarını söyledi. Bunun üzerine Mesut D.’nin yakını ise durumu emniyet birimlerine haber vermesi sonrası konu Karabük Emniyet Müdürlüğüne iletildi.

Emniyetin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Karabük’e giriş yapan otomobil Yeşil Mahalle’de bir benzinliğe girdiği tespit eden ekipler harekete geçti. Benzin istasyonunda kıskıvrak yakalanan Raşit U. polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

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