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Bahçeli'nin "MHP'ye geri dönün" çağrısına Meral Akşener'den cevap

Bahçeli'nin "MHP'ye geri dönün" çağrısına Meral Akşener'den cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı İYİ Partililere geri dönün çağrısına Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?" cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, İYİ Partiye geçen MHP'lileri tekrar partisine çağırmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çağrıya sosyal medya hesabından cevap verdi.

"Yine ne dedin bu arkadaşa?"

Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin konuşmasını alıntılayarak sosyal medya hesabından, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?" ifadelerini kullandı. Akşener'in bu açıklamasına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise beğendiklerini ifade etti.

Öte yandan İyi Parti'nin twitter hesabından paylaşılan bir video ile de Bahçeli'nin bu çağrısına göndermede bulunuldu

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