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Slovenya rejisi Malatyalıları çıldırttı! TRT'den açıklama geldi

Slovenya rejisi Malatyalıları çıldırttı! TRT'den açıklama geldi

Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor mücadelesini anlatan spiker Levent Özçelik, Malatyaspor'un "MAL" şeklinde kısaltılması sonrası, "Bu kısaltma TRT tarafından değil, Slovenya yayıncı kuruluşu tarafından yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaştı. Mücadeleyi TRT Spor'dan takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Malatyaspor'un "MAL" şeklinde kısaltılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

"Taraftarlarımızın serzenişlerini duydum"

Karşılaşmayı anlatan spiker Levent Özçelik de yayın sırasında, "Malatyalı taraftarlarımızın özellikle Yeni Malatyaspor'un isminin kısaltılma şekliyle ilgili olarak serzenişlerini duydum. Bu kısaltma TRT tarafından değil, Slovenya yayıncı kuruluşu tarafından yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.

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