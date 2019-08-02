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Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi'nde tur atladı

Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi'nde tur atladı

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladı.

Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında deplasmandaki maçı 1-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz müsabakayı 77. dakikada Jahovic'in attığı golle 1-0 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibini saf dışı bıraktı.

Maçın önemli dakikaları

18'inci dakikada Adis Jahovic'in ceza sahası dışından çektiği şut çerçeveyi bulamadı. 
38'inci dakikada ev sahibi ekipte Çekiçi, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
58'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thievy Bifouma, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Nejc Vidmar'ın kurtarışının ardından top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
66'ncı dakikada Sloven ekibinden Ante Vukusic'in çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.
76'ncı dakikada Gökhan Töre'nin ortasına iyi yükselen Jahovic, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vukusic, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Farnolle kurtardı.
90+6'ncı dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında yay içinde topla buluşan Bifouma, pasını boş durumdaki Jahovic'e bıraktı. Jahovic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

OLIMPIJA LJUBLJANA - YENİ MALATYASPOR

HAKEM:  Filip Glova
SAAT: 21.00
STAT: Stozice
YAYIN: TRT Spor

İLK 11'LER

OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin, Suljic, Savic, Endri Çekici, Vukusic

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Robin, Murat, Bifouma, Buğra, Fofana, Jahovic

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