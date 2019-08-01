HABER /  SPOR
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Fenerbahçe'nin orta sahadaki transfer hedeflerinden Luiz Gustavo için açıklamada bulundu.

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, düzenledikleri basın toplantısında Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Luiz Gustavo ile ilgili konuştu ve Brezilyalı oyuncunun takımda kalmasını istediğini belirtti.

Eyraud, tecrübeli futbolcunun Marsilya'da kariyerini noktalamasını umduğunu kaydederken, "Luiz Gustavo'nun Marsilya'da kalmasını ve kariyerini burada tamamlamasını diliyorum. Sonrasında da teknik ekipte devam etmesini istiyorum. Kulüp için çok değerli bir oyuncu ve ciddi bir disipline sahip. Harika da bir yetenek aynı zamanda, bize kattıkları çok fazla" ifadelerini kullandı.

L'equıpe: "Vıllas boas bırakmıyor"

Öte yandan L'Equipe Gazetesi, Sambacı'nın aylık 500 bin euroluk maaşı nedeniyle transfer döneminin başında gözden çıkarılabilecek oyuncular arasında yer aldığını ancak Villas Boas'ın oyuncunun takımda kalmasını istemesiyle birlikte yönetimin de geri adım attığını yazdı.

Portekizli çalıştırıcının, devre arasında Çin'e gitmenin kıyısından dönen oyuncuyu 4-3-3 sisteminin ana parçası olarak düşündüğü de belirtildi.

2017 yazında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan 32 yaşındaki oyuncunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Sporx)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım’dan belediyelerdeki akraba atamaları değerlendirmesi
Binali Yıldırım’dan belediyelerdeki akraba atamaları değerlendirmesi
Erdoğan onayladı YAŞ kararları açıklandı İşte terfi alan komutanlar listesi
Erdoğan onayladı YAŞ kararları açıklandı İşte terfi alan komutanlar listesi
HDP'li Sezai Temelli yine aynı dertten yakındı! Pençe'ye gerek yok SİHA'lar kullanılmasın
HDP'li Sezai Temelli yine aynı dertten yakındı! Pençe'ye gerek yok SİHA'lar kullanılmasın
Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş gelişme
Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş gelişme
Galatasaray'da Max Kruse gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray'da Max Kruse gerçeği ortaya çıktı!
Albayrak'tan önemli açıklama: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başla
Albayrak'tan önemli açıklama: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başla
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da nefes borusuna simit kaçan bir kişi yaşamını yitirdi!
Antalya'da nefes borusuna simit kaçan bir kişi yaşamını yitirdi!
Tokat'ta AYM'nin 'taklit Van Gogh tablosu' kararı memnun etti
Tokat'ta AYM'nin 'taklit Van Gogh tablosu' kararı memnun etti
Yapı Kredi'nin eski genel müdürü Halit Soydan vefat etti
Yapı Kredi'nin eski genel müdürü Halit Soydan vefat etti
Dehşet yaşattılar! O örgüt 10 yılda 25 bin kişiyi öldürdü
Dehşet yaşattılar! O örgüt 10 yılda 25 bin kişiyi öldürdü
Mersin'de serinlemek için gölete giren bir kişi kayboldu!
Mersin'de serinlemek için gölete giren bir kişi kayboldu!
PMYO polis alımı başvuruları ne zaman POEM paem girişi
PMYO polis alımı başvuruları ne zaman POEM paem girişi
Yorumlar