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Antalya'ya turist yağdı! İşte o rekor rakam

Antalya'ya turist yağdı! İşte o rekor rakam

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, son 7 aylık dönemde Antalya'ya gelen turist sayısını açıkladı. Buna göre bu yıl gelen turist sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15,96 arttı.

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kente gelen ziyaretçi sayısının yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,96 artarak 8 milyon 193 bin 924 olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'yı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,19 artışla 2 milyon 601 bin 928 kişinin ziyaret ettiğini, bunun "bütün zamanların ay rekoru" anlamına geldiğini belirtti.

Vali Karaloğlu, "2019 yılı ilk 7 ayda yüzde 15,96 artışla 8 milyon 193 bin 924 kişi Antalyamıza gelmiştir emeği olan herkesi kutluyorum." ifadesini kullandı.  

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