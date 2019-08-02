Özışık'tan RTÜK'ün düzenlemesine destek

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, RTÜK'ün internet yayınlarıyla ilgili yaptığı düzenlemeyi Habertürk'te değerlendirdi. Sansür iddialarına da karşı çıkan Özışık, hata yapılmışsa da düzeltilebileceğini söyledi.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, internet medyası konusunda bir kez daha çağrıda bulunarak internet yayınlarıyla ilgili yasanın çıkarılmasını istedi. "Sorunlu değil sorumlu" olmak istediklerini söyleyen Özışık, RTÜK'ün tartışma yaratan son düzenlemesiyle ilgili de sansür iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Hadi Özışık, Habürtürk'te Mehmet Akif Ersoy'un hazırlayıp sunduğu "Nedir ne değildir" adlı programda RTÜK'ün internet üzerinden yapılan yayınların denetimleriyle ilgili çıkardığı yönetmeliği değerlendirdi. İnternet medyası olarak da sektörel anlamda bir takım sıkıntılar yaşandığını ve genelgelerle yapılan yanlışlardan dönüldüğünü söyleyen Özışık, şunları söyledi:

"Biz şu anda Türkiye'de Habertürk nasılsa biz de öyleyiz. Bizim bir eksiğimiz var, o da yasamız yok bizim. Yasin Bey buradayken bir kez daha söyleyeyim. 2005 yılından beri İnternet Medyası Derneği Başkanı olarak şu çağrıyı yapıyorum. Biz sorunluyuz gelin bizi sorumlu yapın. Niye sorunluyuz? Yani bir düzenleme gerekiyor. Birisi kalkıp bir bilgisayar alıyor ve bir kafede haber atarak gazeteci olduğunu söylüyor. Biz de mesela İnternethaber.com'da 40 kişi çalışıyor. Bunların hepsi gazeteci ama gazeteci olarak görülmüyor. Örneğin 212 sigortası yapamıyoruz.

İnternet medyasında gazeteci olmak

Ankara'da bir ofis açtık ve 5 kişi istihdam ettik. Ekip oluşturmamıza rağmen oradaki arkadaşlarımız Meclis'e giremediler, Cumhurbaşkanını takip edemediler çünkü akreditasyonları yok. Bunun için sarı basın kartı gerekiyor.

Binali Yıldırım'a teşekkür

O dönemde bizim yasamızı çıkarmadıkları gibi o dönemde 5651 sayısı bir yasa çıkarıldı. Özetle pornocularla mücadele diyelim buna. Bizi o kategoriye soktular. Yani 5651 sayısı yasaya göre bir bakıyorsunuz mahkeme kararı gelmiş. Aleyhinize bir haber çıkacaksa siz onu manşette vermek zorundasınız ve o haber 10 gün boyunca manşette kalacak. O dönemde söyledik. Böyle ucube bir yasa olamaz. Sonra Sayın Binali Bey sağolsun bir yönetmelikle bu meseleyi düzeltti.

Hata varsa düzeltilebilir

RTÜK'ün son yasal düzenlemesinde de geçmişte olduğu gibi uygulamalarda bazı hatalarla karşılaşılabilir. Genelgeyle bu tür hatalar düzeltilebilir. Sansürden bahsediyorlar. Böyle düzenlemelerde sürekli sansür eleştirileri vardır. Güvenli internetle ilgili de kampanyalar yapıldı hatırlarsınız interneti kapatacaklar şeklinde. Sanırım hayata geçirileli 10 yıl oldu kimsenin interneti kapatılmadı. Sansür adı altında özellikle sosyal medyada tepki göstereceksek yanlış. Uygulamasını önümüzdeki günlerde göreceğiz ve gerçek ortaya çıkacaktır. Ben çok da korkulacak bir şey olduğunu zannetmiyorum."