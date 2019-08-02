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Malatyaspor kalecisine ırkçı saldırı

Malatyaspor kalecisine ırkçı saldırı

Olimpija Ljubljana maçında ırkçılığa uğrayan Yeni Malatyaspor'un başarılı kalecisi Farnolle, "Bunu yapanlar utanç duymalı. Buraya futbol oynamaya geliyoruz. Beyaz ve Afrikalı ayrımı yapmak utanç verici bir şey." dedi.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını 3. Ön Eleme Turu'na yazdırdı.

"Maymun hareketi yapmışlar"
Maç sonunda konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kalecimize ırkçı şeyler yaptılar, soyunma odasında ağlıyordu. Kenardan maymun hareketi mi ne, ırkçı bir şey yapmışlar kalecimize... Avrupa'da bu tarz durumların yaşanması bizi üzüyor." dedi.

"Bunlar utanç duyulacak hareketler"
Ardından TRT Spor'a konuşan Farnolle, "Utanç duyulacak hareketler vardı, kınıyoruz. Taraftarlar ülkeyi kötü temsil ediyorlar. Tabii ki futbolda böyle şeyler olacak ama bunlar utanç duyulacak hareketler. Buraya futbol oynamaya geliyoruz, bir şölen veriyoruz. Beyaz ve Afrikalı ayrımı yapmak utanç verici bir şey." dedi.

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