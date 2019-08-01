İçişleri Bakanlığı duyurdu: O terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı terörist Rıdvan Tarhan'ın Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı'nda düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Gabar Cephe 5’li yürütmede görevli Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edilmiştir.