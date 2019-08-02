HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, diğer yarısı da 13 Aralık'ta yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri  belli oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek katilinin videosunu çekti
4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek katilinin videosunu çekti
Antalya'ya turist yağdı! İşte o rekor rakam
Antalya'ya turist yağdı! İşte o rekor rakam
Özışık'tan RTÜK'ün düzenlemesine destek
Özışık'tan RTÜK'ün düzenlemesine destek
Bakan Akar'dan o iddialara cevap geldi
Bakan Akar'dan o iddialara cevap geldi
Kesik bacaklı cesedin sırrı ortaya çıktı
Kesik bacaklı cesedin sırrı ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da sokak ortasında gelini ve torunun gözü önünde öldürüldü
Ankara'da sokak ortasında gelini ve torunun gözü önünde öldürüldü
Binali Yıldırım Malatya'da kankalarıyla buluştu
Binali Yıldırım Malatya'da kankalarıyla buluştu
Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: O terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı duyurdu: O terörist öldürüldü
Malatyaspor kalecisine ırkçı saldırı
Malatyaspor kalecisine ırkçı saldırı
30 Ağustos 1922 Atatürk ne yaptı 30 Ağustos'ta ne oldu?
30 Ağustos 1922 Atatürk ne yaptı 30 Ağustos'ta ne oldu?
Yorumlar