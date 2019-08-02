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Bahçeli'nin MHP'ye dönün çağrısına İYİ Partili Türkkan'dan yanıt: Kasım'da seçime hazırlanın

Bahçeli'nin MHP'ye dönün çağrısına İYİ Partili Türkkan'dan yanıt: Kasım'da seçime hazırlanın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik çağrısına yanıt veren İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan "Kasım'da seçime hazırlanın" mesajı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mayıs ayında yapılan tüzük kurultayındaki bazı değişiklikleri hayata geçirebilmek için 4. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirecek olan İYİ Partililere çağrıda bulundu.

"Yola çıkılanlar yolda bulunanlara değişilmiştir"

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1 Kasım 2015'ten sonra ağır ve sancılı parti içi meselelerle biteviye meşgul edildiğimiz inkar edilemeyecek bir vakıadır. Bu vahim sürecin travmalarına ve makus sonuçlarına her dava arkadaşımız farklı dozajda muhatap kalmıştır. Yaşananlar üzücüdür, hüzünlüdür, ibret vericidir. MHP'den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017'de İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp, beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir. Yola çıkılanlar yolda bulunanlara değişilmiştir. 

MHP'ye dönün çağrısı yaptı

3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır.

"Sayın Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?"

Bahçeli'nin sözlerine Twitter üzerinden yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?" dedi.

"Kasım'da seçime hazırlanın!"

İYİ Parti Milletvekili Türkkan da Bahçeli'nin sözlerini "Herkes soruyor 'Neler oluyor' diye. Kasım'da seçime hazırlanın!" diyerek yorumladı.

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