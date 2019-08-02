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Kütahya'da acil tıp teknisyeni koluna takılı serumla ölü bulundu!

Demirören Haber Ajansı
Kütahya'da acil tıp teknisyeni koluna takılı serumla ölü bulundu!

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, acil tıp teknisyeni 25 yaşındaki Esra Taşkın, grip olduğunu söyleyip, koluna takılı serumla uyumak için girdiği odasında ölü bulundu.

Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Esra Taşkın, nöbetten çıktıktan sonra ilçeye bağlı Akdağ beldesi Kınık Mahallesi'ndeki anne ve babasıyla birlikte kaldığı evine gitti. Annesi Sema Taşkın'a grip olduğunu ve koluna takılı olan serumun içerisine grip ilacı ile vitamin ilave ettiğini söyleyen Esra Taşkın, uyumak için odasına gitti.

Otopside belli olacak
Bir süre sonra Sema Taşkın, kızını kontrol etmek için odaya girdi. Kızını uyandıramayan Sema Taşkın, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Taşkın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Esra Taşkın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından yaklaşık bir yıldır görev yaptığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Taşkın'ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 

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