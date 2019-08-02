Ahmet Davutoğlu ile ilgili şok iddia

AK Parti'den ilk istifa eden (2003) eski İstanbul milletvekili Emin Şirin, kendisiyle 1.5 saat görüştüğü Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmaktan vazgeçebileceğini iddia etti.

Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurmaktan vazgeçebileceği iddiası siyaset kulislerini salladı. Uzun bir süredir iktidarı eleştiren ve yeni oluşum için sinyaller veren Davutoğlu hakkındaki şaşırtan iddia, eski AK Partili vekil Emin Şirin'den geldi.

Emin Şirin, bu iddiasını Ahmet Davutoğlu ile baş başa yaptığı yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmeden sonra gündeme getirdi. Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Davutoğlu ile görüşen Şirin'in edindiği izlenimlerini bugünkü köşesinde paylaştı.

AK Parti'de revizyon ortaya çıkarsa

"Şöyle söyleyeyim, Ahmet Davutoğlu bir kere AK Parti'ye gönülden bağlı bir insan. Ama AK Parti'ye bağlılığı kadar hukuk devletine, demokrasiye, kuvvetler ayrılığına, insan haklarına, Kopenhag kriterlerine de bağlı bir insan. Eğer AK Parti'yi bu kriterler çerçevesinde görürse veya AK Parti'de bu kriterler çerçevesinde bir revizyon ortaya çıkarsa belki de ayrılmaktan vazgeçer. Yani, şahsi bir mücadele yapmadığı çok ortada. Prensipler çerçevesinde bir mücadele yapıyor. Bu prensipleri kendi mevcut partisi içinde uygulanır hale gelirse yeni parti kurmaktan da vazgeçebilir ama bunlar uygulanamazsa o zaman prensipleri parti aidiyetinin önünde olacak, öyle gördüm."

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