SON DAKİKA
Bakan Selçuk açıkladı! Emeklilerin bayram ikramiyeleri 8 ve 9 Ağustos'ta ödenecek işte detaylar Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Ahmet Davutoğlu ile ilgili şok iddia

Ahmet Davutoğlu ile ilgili şok iddia

AK Parti'den ilk istifa eden (2003) eski İstanbul milletvekili Emin Şirin, kendisiyle 1.5 saat görüştüğü Ahmet  Davutoğlu'nun parti kurmaktan vazgeçebileceğini iddia etti.

Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurmaktan vazgeçebileceği iddiası siyaset kulislerini salladı. Uzun bir süredir iktidarı eleştiren ve yeni oluşum için sinyaller veren Davutoğlu hakkındaki şaşırtan iddia, eski AK Partili vekil Emin Şirin'den geldi.

Emin Şirin, bu iddiasını Ahmet Davutoğlu ile baş başa yaptığı yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmeden sonra gündeme getirdi. Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Davutoğlu ile görüşen Şirin'in edindiği izlenimlerini bugünkü köşesinde paylaştı.

AK Parti'de revizyon ortaya çıkarsa

"Şöyle söyleyeyim, Ahmet Davutoğlu bir kere AK Parti'ye gönülden bağlı bir insan. Ama AK Parti'ye bağlılığı kadar hukuk devletine, demokrasiye, kuvvetler ayrılığına, insan haklarına, Kopenhag kriterlerine de bağlı bir insan. Eğer AK Parti'yi bu kriterler çerçevesinde görürse veya AK Parti'de bu kriterler çerçevesinde bir revizyon ortaya çıkarsa belki de ayrılmaktan vazgeçer. Yani, şahsi bir mücadele yapmadığı çok ortada. Prensipler çerçevesinde bir mücadele yapıyor. Bu prensipleri kendi mevcut partisi içinde uygulanır hale gelirse yeni parti kurmaktan da vazgeçebilir ama bunlar uygulanamazsa o zaman prensipleri parti aidiyetinin önünde olacak, öyle gördüm."

Ahmet Takan'ın yazısının tamamı

İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu'nun partisi kurulmadan kavga başladı eski danışmanından olay paylaşım Bambaşka bir AK Parti bekliyoruz Reis! Mehmet Metiner'i heyecan sardı Ahmet Davutoğlu sözünü tutacak mı? AK Partili Mehmet Ali Şahin çağrı yaptı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Faizler düştü Ziraat ve Vakıfbank başlattı bankaların konut kredisi faizlerine bakın
Foto Galeri Faizler düştü Ziraat ve Vakıfbank başlattı bankaların konut kredisi faizlerine bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İSKİ üst yönetimi toplu olarak istifa etti İşte o isimler
İSKİ üst yönetimi toplu olarak istifa etti İşte o isimler
'3 koltuğu 4 maaşı var' denilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler konuştu
'3 koltuğu 4 maaşı var' denilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler konuştu
Türkiye 'tek başımıza kurarız' dedi ABD'den güvenli bölge açıklaması
Türkiye 'tek başımıza kurarız' dedi ABD'den güvenli bölge açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek katilinin videosunu çekti
4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek katilinin videosunu çekti
Antalya'ya turist yağdı! İşte o rekor rakam
Antalya'ya turist yağdı! İşte o rekor rakam
ÖNCEKİ HABERLER
Tarım Orman Şurası tolanıyor! Tarıma yeni anayasa
Tarım Orman Şurası tolanıyor! Tarıma yeni anayasa
Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya yumurtalı ve unlu kutlama
Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya yumurtalı ve unlu kutlama
Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı dip dalgası geliyor mesajı verdi
Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı dip dalgası geliyor mesajı verdi
Kütahya'da acil tıp teknisyeni koluna takılı serumla ölü bulundu!
Kütahya'da acil tıp teknisyeni koluna takılı serumla ölü bulundu!
Cuma mesajları yeni 2019 anlamlı hayırlı cumalar mesajları
Cuma mesajları yeni 2019 anlamlı hayırlı cumalar mesajları
Kıvanç Tatlıtuğ örnek gösterilmişti meğer carettalara yanlış yapmış
Kıvanç Tatlıtuğ örnek gösterilmişti meğer carettalara yanlış yapmış
Yorumlar