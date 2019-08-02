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'3 koltuğu 4 maaşı var' denilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler konuştu

'3 koltuğu 4 maaşı var' denilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler konuştu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 4 ayrı maaş aldığı ve bunların toplamının 200 bin TL'yi bulduğu şeklindeki iddiaya "Aldığım para o kadar değil" diye yanıt verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, hem bu görevinden hem Turkcell ve Çin bankası ICBC'de yönetim kurulu üyesi olarak, hem de emekli milletvekili sıfatıyla 4 ayrı maaş aldığı ileri sürüldü.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Başkan seçilmesinin üzerinden 4 ay geçti. Kamu ile özel sektör arasında tercih yapsın. O yapmıyorsa partisi buna el atsın. Yöneticisi olduğu kuruluşların belediye ile ilgili bir işi olduğunda nasıl tavır alacak?” dedi.

Adıgüzel, Hilmi Güler'in belediye başkanlığının yanı sıra 2 ayrı yönetim kurulu üyeliğinden de ayda 200 bin lira ücret aldığını da öne sürdü.

Güler'den açıklama

Bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yapan Hilmi Güler ise yönetim kurulu üyeliği ücreti konusunda Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e konuştu. AK Partili Güler, “Aldığım para o kadar değil” açıklaması yaptı.

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