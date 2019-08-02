SON DAKİKA
Bakan Selçuk açıkladı! Emeklilerin bayram ikramiyeleri 8 ve 9 Ağustos'ta ödenecek işte detaylar Haberin devamı.
HABER /  GALATASARAY
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya yumurtalı ve unlu kutlama

İhlas Haber Ajansı
Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya yumurtalı ve unlu kutlama

Yeni sezon hazırlıklarını Florya'da gerçekleştiren sarı-kırmızılı kulübün yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. 

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman sınırlı alanda taktik oyunla tamamlandı. Antrenmanda kaleciler ayrı çalışma yaptı. 

Antrenmanda futbolcuların hırslı ve neşeli halleri gözden kaçmadı. 
Antrenmana sakatlığı devam eden Şener Özbayraklı ile Emre Akbaba'nın yanı sıra izinli Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne katılmadı. 

Brezilya usulü kutlama
Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya yumurtalı doğum günü kutlaması 
Galatasaray'da yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman öncesinde Şaş ve Davala için pasta kesildi. Futbolcular daha sonra antrenörlerin kafasına un döktü ve yumurta kırdı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İSKİ üst yönetimi toplu olarak istifa etti İşte o isimler
İSKİ üst yönetimi toplu olarak istifa etti İşte o isimler
'3 koltuğu 4 maaşı var' denilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler konuştu
'3 koltuğu 4 maaşı var' denilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler konuştu
Türkiye 'tek başımıza kurarız' dedi ABD'den güvenli bölge açıklaması
Türkiye 'tek başımıza kurarız' dedi ABD'den güvenli bölge açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek katilinin videosunu çekti
4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek katilinin videosunu çekti
Antalya'ya turist yağdı! İşte o rekor rakam
Antalya'ya turist yağdı! İşte o rekor rakam
ÖNCEKİ HABERLER
Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı dip dalgası geliyor mesajı verdi
Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı dip dalgası geliyor mesajı verdi
Kütahya'da acil tıp teknisyeni koluna takılı serumla ölü bulundu!
Kütahya'da acil tıp teknisyeni koluna takılı serumla ölü bulundu!
Cuma mesajları yeni 2019 anlamlı hayırlı cumalar mesajları
Cuma mesajları yeni 2019 anlamlı hayırlı cumalar mesajları
Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu
Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu
Şenol Güneş’ten Alanyaspor kampına ziyaret
Şenol Güneş’ten Alanyaspor kampına ziyaret
Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu!
Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu!
Yorumlar