SON DAKİKA
Bakan Selçuk açıkladı! Emeklilerin bayram ikramiyeleri 8 ve 9 Ağustos'ta ödenecek işte detaylar Haberin devamı.
HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Ankara'da cinayet! İranlı koca dehşet saçtı

Demirören Haber Ajansı
Ankara'da cinayet! İranlı koca dehşet saçtı

ANKARA’da, İran uyruklu 42 yaşındaki Feher Alipoor, gelini ve torununun yanında eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Alipoor, boğazından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sırlarında Etimesgut ilçesi i30 Ağustos Mahallesi 1051. Sokak'ta meydana geldi. Feher Alipoor, gelini S.M. ve 4 yaşındaki torunuyla birlikte iki ay önce taşındığı evine doğru giderken, eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından ve karnından bıçaklanan Alipoor kanlar içinde yere yığıldı. Büyük korku yaşayan gelini ve torunu ise yol üzerindeki büfeye sığındı.

Kısa sürede yakalandı
Saldırgan, geldiği otomobile binip uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alipoor, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis ekipler, ismi açıklanmayan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 

Pusu kurmuş
Bu arada, saldırı anı, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobille gelişi, arka sokakta bekleyişi ve olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görülüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli'nin MHP'ye dönün çağrısına İYİ Partili Türkkan'dan yanıt: Kasım'da seçime hazırlanın
Bahçeli'nin MHP'ye dönün çağrısına İYİ Partili Türkkan'dan yanıt: Kasım'da seçime hazırlanın
Ahmet Davutoğlu ile ilgili şok iddia
Ahmet Davutoğlu ile ilgili şok iddia
İSKİ üst yönetimi toplu olarak istifa etti İşte o isimler
İSKİ üst yönetimi toplu olarak istifa etti İşte o isimler
'3 koltuğu 4 maaşı var' denilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler konuştu
'3 koltuğu 4 maaşı var' denilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler konuştu
Türkiye 'tek başımıza kurarız' dedi ABD'den güvenli bölge açıklaması
Türkiye 'tek başımıza kurarız' dedi ABD'den güvenli bölge açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 10 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 10 şirkete lisans verdi
Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım Orman Şurası tolanıyor! Tarıma yeni anayasa
Tarım Orman Şurası tolanıyor! Tarıma yeni anayasa
Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya yumurtalı ve unlu kutlama
Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya yumurtalı ve unlu kutlama
Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı dip dalgası geliyor mesajı verdi
Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı dip dalgası geliyor mesajı verdi
Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı kaç para 2019 fiyatı yurtiçi/yurtdışı
Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı kaç para 2019 fiyatı yurtiçi/yurtdışı
Yorumlar