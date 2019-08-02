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Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber! İşte yurt dışındaki iki bomba iddia

Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber! İşte yurt dışındaki iki bomba iddia

Uzun zamandır transferi için görüşmeler yapılan Manoca'nun golcüsü Radamel Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Galatasaray'ın peşinden koştuğu Falcao transferi için yurt dışındana gelen iki iddia kafaları karıştırdı. Uzun zamandır Monaco'nun golcüsü Radamel Falcao ile görüşmeler yapan hatta Kolombiyalı isimle el sıkıştığı ileri sürülen Galatasaray'a kötü haber geldi.

Yurt dışı kaynaklı iddialardan birincisi Sky Sports muhabiri Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Kolombiyalı golcünün, Monaco'da kalmayı tercih etmesi. Haberde Falcao'nun Galatasaray ile anlaşmadığı, ocak ayında Çin Ligi'ne gitmeyi düşündüğü belirtildi.

Gelmekten vazgeçti
İkinci iddia ise Kolombiyalı spor yazarı Antonio Casale'den geldi. Casale, katıldığı "En la Jugada" programında Falcao'nun gelecek adımlarını çoktan planladığını ve Galatasaray'ın teklifini reddettiğini açıkladı.

İki faktör etkili oldu
Dil ve büyük kültürel fark, ailesinin konforu konusunda Falcao'nun ikna olmadığı iki faktör olduğu öğrenildi.

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