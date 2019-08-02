Dani Alves'ten sürpriz imza

36 yaşındaki Dani Alves, ülkesi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo'ya transfer oldu.

Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra yeni durağı merak konusu olan Dani Alves imzayı attı. 36 yaşındaki futbolcu, ülkesi Brezilya'ya geri döndü.

Avrupa devlerinin de gündeminde olan Sambacı yıldız, ülkesinin köklü kulüplerinden Sao Paulo ile anlaşmaya vardı.

Sao Paulo transferi resmen duyururken yıldız futbolcuyla 2022'nin Aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. Sao Paulo'ya transfer olan Dani Alves, 17 yıl sonra ülkesine geri dönmüş oldu.

2002'de Bahia'dan Sevilla'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan yıldız sağ bek, devamında Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain formaları giydi.