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İnecek mi yoksa yükselecek mi? İşte dolarda son durum

İnecek mi yoksa yükselecek mi? İşte dolarda son durum

4 ayın en düşük seviyesi olan 5.51 bandına oturan dolar/TL, Powell ve Trump'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçti. Dolar/TL 5.60'ın hemen altında seyrediyor.

Dolar/TL geçtiğimiz gün 5.51'li seviyelere kadar inmiş, Fed Başkanı Powell'ın faiz açıklamasının ardından 5.60'ın üzerine çıkmıştı. Trump'ın Çin'e 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisini getirmesinin ardından dolar 5.62 üzerine çıktı..

Dolarda son durum

Dolar kurunda Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimi açıklamalarının ardından yukarı yönlü hareket sürüyor. Dolar endeksi dün % 0.15 ile iki haftanın en keskin tek günlük düşüşünü kaydettikten sonra bugün yatay seyirle 98.417'de bulunuyor.

Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolar/ Alış: 5,6049 Satış: 5,6090

Euro/ Alış: 6,2130 Satış: 6,2181

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