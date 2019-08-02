TOKİ'den 6 yeni kampanya 5 bin lira peşinatla ev

Dar ve orta gelirli aileler için konut üretmeye devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu hafta itibariyle 6 yeni kampanyaya başladı. TOKİ'nin satışa sunduğu projelerden 5 bin lira peşinatla ev sahibi olunabiliyor.

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut hayata geçirecek olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu hafta itibariyle 6 yeni kampanyaya başladı. TOKİ'nin satışa sunduğu projelerden 5 bin lira peşinatla ev sahibi olunabiliyor.

1-TOKİ Ankara Çubuk 2 konut

TOKİ Ankara Çubuk projesinde 2 adet 2 oda 1 salon konut bulunuyor. Konut fiyatlarının 77 bin 898 TL ve 83 bin 372 TL olarak belirlendiği Ankara Çubuk TOKİ projesi için 180 ay vade sağlanıyor. 5 bin TL ve 8 bin TL peşinatla konut sahibi olunabilen TOKİ Ankara Çubuk projesi için ödenecek en düşük taksit tutarı 388.33 TL, en yüksek taksit tutarı 435,40 TL şeklinde belirlendi.

2-Kayseri Melikgazi 37 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Kayseri Melikgazi Yeşilyurt Mahallesi projesinde toplam 37 adet konut bulunuyor. TOKİ Kayseri Melikgazi 2019 projesinde en düşük konut bedeli 229 bin 847 TL, en yüksek konut bedeli 250 bin 339 TL şeklinde belirlendi. Yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 20 peşinatla ev sahibi olunabilen TOKİ Melikgazi 2019 projesi için ödenecek peşinat bedelleri 22 bin 985 TL ile 50 bin 68 TL arasında değişiyor. TOKİ Kayseri Melikgazi projesi için ödenecek en düşük taksit tutarı 1022 TL, en yüksek taksit tutarı 1878 TL.

3-Kırklareli Üsküp orta gelir grubu 2 konut

2 adet 3 oda 1 salon konuta yer verilen TOKİ Kısklareli Üsküp 2019 projesinde en düşük konut bedeli 226 bin 474 TL, en yüksek konut bedeli 228 bin 556 TL olarak belirlendi. TOKİ Kırklareli Üsküp projesi için ödenecek peşinat bedelleri 22 bin 647 TL ile 45 bin 711 TL arasında farklılık gösteriyor. Kırklareli Üsküp TOKİ projesinde en düşük aylık taksit bedeli 1015 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 1714 TL olarak belirlendi.

4-Kırklareli Üsküp alt gelir grubu 12 konut

Toplam 12 adet konutun bulunduğu TOKİ Kırklareli Üsküp 2019 projesinde en düşük konut bedeli 125 bin 698 TL, en yüksek konut bedeli 152 bin 324 TL olarak belirlendi. Kırklareli TOKİ 2019 projesi için ödenecek peşinat tutarları 15 bin 83 TL'den başlıyor, 30 bin 464 TL'ye kadar yükseliyor. TOKİ Üsküp projesi için en düşük aylık taksit tutarı 419 TL, en yüksek aylık taksit tutarı 744,70 TL olarak belirlendi.

5-Niğde Efendibey 8 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Niğde Efendibey kentsel dönüşüm projesinde 8 adet konut bulunuyor. Niğde TOKİ projesinde en düşük konut bedeli 115 bin 190 TL, en yüksek konut bedeli 169 bin 129 TL olarak belirlendi. TOKİ Niğde Efendibey dönüşüm projesi için ödenecek peşinat bedelleri 18 bin 322 TL ile 20 bin 295 TL arasında değişiyor. Proje için ödenecek aylık taksit bedeli 563,15 TL'den başlıyor, 826,85 TL'ye kadar yükseliyor.

6-Rize Güneysu 133 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Rize Güneysu projesinde toplam 133 adet konuta yer veriliyor. TOKİ Güneysu 2019 projesinden en düşük konut bedeli 165 bin 757 TL, en yüksek konut bedeli 288 bin 28 TL olarak belirlendi. TOKİ Rize projesinde ödenecek peşinat tutarları 16 bin 575 TL ile 28 bin 802 TL arasında değişiyor. TOKİ Güneysu projesi için ödenecek en düşük taksit bedeli 828,79 TL, en yüksek taksit bedeli 1440 TL olarak belirlendi.