Ahmet Hakan'dan yeni parti kuracak Ali Babacan'a olay tavsiyeler! Bir numarası kalmadı

Demirören Medya Grubu'nda sunuculuk ve köşe yazarlığı yapan Ahmet Hakan, yeni parti kurma çalışmalarıyla bilinen eski AK Partili Ali Babacan'a dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Hakan, "yeni sistemde parti kurmanın pek bir numarası kalmadı ittifak yapmak zorunda'' dedi.

Hakan, yeni parti oluşumuya gündemin ana başlıklarından biri haline gelen eski Dışişleri ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın tek başına hareket etmesinin yanlış olacağını öne sürdü.

Bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yeni bir parti kurmanın çok önemlin olmadığını söyleyen Hakan, Babacan'ın partisinin iki büyük yapıdan birini seçmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Hakan ayrıca şunları söyledi;

"Çünkü “tek başına iktidar olmak” da, “koalisyon ortağı olmak” da teknik olarak söz konusu değil. Türkiye’de iki büyük yapı var artık: Birini AK Parti domine ediyor, diğerini CHP... öAli Babacan’ın kuracağı parti, bu iki yapıdan birini tercih etmek zorunda... Yani Babacan şuna karar verecek: CHP’nin başını çektiği yapıyla mı hareket edecek, yoksa AK Parti’nin başını çektiği yapıyla mı? “Ben ikisiyle de hareket etmem abi... Tek başıma yoluma giderim...” falan... Bunun rasyonel hiçbir tarafı yok maalesef.

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