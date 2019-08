Souleymane Youla'dan Galatasaray'a şok sözler

Siyah-beyazlı kulübün eski oyuncusu Souleymane Youla Beşiktaş Dergisine verdiği röportajda geçen sezonki şampiyonluk yarışıyla alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gineli futbolcunun Türkiye serüveni 2001 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olması ile başlamıştı. 4 sezon Ankara temsilcisinin formasını giyen Youla, 2005-2006 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olmuş ancak beklenen performansı veremeyerek sezon ortasında Fransız kulübü FC Metz'e kiralanmıştı.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevdiği isimlerden biri olmayı başaran Souleymane Youla, kulüp dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Youla geçen sezon Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı. Youla'nın açıklamaları şöyle:



"İnönü stadı çok başkaydı"

"İstanbul'a geçen sene gittim. Bu vesile ile Vodafone Park'ı gördüm ilk defa. Çok güzel ve modern bir stat oldu. Ama İnönü Stadı'nda "Allah allah, allah allah Souleymane Youla" tezahüratı altında oynamış biri olarak taraflıyım! İşte tam da o deliliğin tam ortasında üç yüz Spartalı filmindeki gibi "This is İnönü!" (Burası İnönü) deyip adamın göğsüne tekmeyi basmadıysam iyidir."



"Galatasaray'ı geçen sezon şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz"

"Her haftasonu şaşmaz. O güzel dar siyah Beşiktaş formaın duvarında asılı olduğu çalışma odamda, internetten Beşiktaş sonuçlarına bakarım.Yorumları okurum ve gollerini izlerim. Galatasaray'ı geçen sezon nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz. Demek ki hakemler hala değişmedi. Ben ta Belçika'dan dayanamadım. Türkiye'de olsaydım bu iyi olmazdı."