SON DAKİKA
Bakan Selçuk açıkladı! Emeklilerin bayram ikramiyeleri 8 ve 9 Ağustos'ta ödenecek işte detaylar Haberin devamı.
HABER /  GALATASARAY
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Souleymane Youla'dan Galatasaray'a şok sözler

Souleymane Youla'dan Galatasaray'a şok sözler

Siyah-beyazlı kulübün eski oyuncusu Souleymane Youla Beşiktaş Dergisine verdiği röportajda geçen sezonki şampiyonluk yarışıyla alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gineli futbolcunun Türkiye serüveni 2001 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olması ile başlamıştı. 4 sezon Ankara temsilcisinin formasını giyen Youla, 2005-2006 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olmuş ancak beklenen performansı veremeyerek sezon ortasında Fransız kulübü FC Metz'e kiralanmıştı.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevdiği isimlerden biri olmayı başaran Souleymane Youla, kulüp dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Youla geçen sezon Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı. Youla'nın açıklamaları şöyle:

"İnönü stadı çok başkaydı"
"İstanbul'a geçen sene gittim. Bu vesile ile Vodafone Park'ı gördüm ilk defa. Çok güzel ve modern bir stat oldu. Ama İnönü Stadı'nda "Allah allah, allah allah Souleymane Youla" tezahüratı altında oynamış biri olarak taraflıyım! İşte tam da o deliliğin tam ortasında üç yüz Spartalı filmindeki gibi "This is İnönü!" (Burası İnönü) deyip adamın göğsüne tekmeyi basmadıysam iyidir." 

"Galatasaray'ı geçen sezon şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz"
"Her haftasonu şaşmaz. O güzel dar siyah Beşiktaş formaın duvarında asılı olduğu çalışma odamda, internetten Beşiktaş sonuçlarına bakarım.Yorumları okurum ve gollerini izlerim. Galatasaray'ı geçen sezon nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz. Demek ki hakemler hala değişmedi. Ben ta Belçika'dan dayanamadım. Türkiye'de olsaydım bu iyi olmazdı."

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber! İşte yurt dışındaki bomba iddia
Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber! İşte yurt dışındaki bomba iddia
İnecek mi yoksa yükselecek mi? İşte dolarda son durum
İnecek mi yoksa yükselecek mi? İşte dolarda son durum
İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi! Sosyal medyanın gündemine oturdu
İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi! Sosyal medyanın gündemine oturdu
Bahçeli'nin MHP'ye dönün çağrısına İYİ Partili Türkkan'dan yanıt: Kasım'da seçime hazırlanın
Bahçeli'nin MHP'ye dönün çağrısına İYİ Partili Türkkan'dan yanıt: Kasım'da seçime hazırlanın
Ahmet Davutoğlu ile ilgili şok iddia
Ahmet Davutoğlu ile ilgili şok iddia
İSKİ üst yönetimi toplu olarak istifa etti İşte o isimler
İSKİ üst yönetimi toplu olarak istifa etti İşte o isimler
ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ'den 6 yeni kampanya 5 bin lira peşinatla ev
TOKİ'den 6 yeni kampanya 5 bin lira peşinatla ev
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'na takım arıyor
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'na takım arıyor
Dani Alves'ten sürpriz imza
Dani Alves'ten sürpriz imza
Trump’tan bomba açıklama: Karantinayı düşünüyorum
Trump’tan bomba açıklama: Karantinayı düşünüyorum
Ağustos ayında evde bakım maaşları erken mi yatacak?
Ağustos ayında evde bakım maaşları erken mi yatacak?
Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?
Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?
Yorumlar