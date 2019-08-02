TBMM Başkanı Mustafa Şentop milletvekili maaşlarıyla ilgili tartışmaları haksız buldu!

Liyakatsiz atamalar, çift maaşlar derken Türkiye'nin gündemine milletvekilleri maaşları da dahil oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop milletvekilleri maaşlarına 2002'den beri zam yapılmadığını söyledi. Bu tartışmaları haksız buldu.

Habertürk TV'den Kübra Par'a konuşan Mustafa Şentop çok tartışılan milletvekili maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şentop kendisinin de Meclis Başkanı sıfatı ile ek bir maaş almadığını dile getirerek milletvekillerinin maaş miktarlarının kamuda maaş alan memurların maaşına göre hesaplandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Bayramda milletvekillerine ikramiye yok

"İçerikler tartışılabilir, prensip olarak etikle ilgili düzenlemelere hak veriyorum. Bunların olması lazım. Son zamanlarda siyasetçilerle ilgili bazı ithamlar, yakıştırmaların önemli bir kısmı birtakım iftiralardan ibaret. Mesela milletvekili maaşlarıyla ilgili yapılan değerlendirmeler var. 80-90'lı yılları hatırlıyorum. O dönemde ilave zam yapılırdı. 2002'den bu yana milletvekillerine ilave zam yapılmamıştır. Milletvekili Meclis Başkanı olma sıfatıyla bir maaş almıyor. Duyduğum bir şey var bayramda milletvekillerine ikramiye verileceği yönünde. Bu tamamen yalandan ibaret. Maaş miktarı şüphesiz kamuda maaş alan memurların maaşına göre hesaplanıyor."

'Meclise toplu taşımayla gelip gidiyorlar'

Milletvekillerin harcamaları hakkında kimsenin bir fikri olmadığını ve bazı milletvekillerinin meclise dahi toplu taşıma ile geldiğini söyleyen Şentop şöyle devam etti:

"Milletvekilinin harcamalarıyla ilgili kimsenin bir hesaplama yaptığı yok. Milletvekilleri mâlum hafta içi Ankara'da, hafta sonu memleketlerine gidiyorlar. Sadece gidiş-gelişle ilgili harcamaları var. Meclis'te milletvekillerini ziyarete gelenler harcamalarını kendi ödemiyorlar. Biliyorum ki birçok arkadaşımız seçmenleri otellerde misafir etme, hastane masraflarını ödeme gibi harcamalar yapıyor. Daha önce aldığı maaşın yarısını alan milletvekili o maaşla geçinirken, milletvekili olduktan sonra geçinemiyor. Araç tahsisi yok. Aracı olmayan milletvekilleri toplu taşıma araçları ile Meclis'e gidip geliyor. Maddi durumu müsait olmayabilir. Milletvekillerine araç tahsis edilmiyor. Lojmanları yok, üç tane personel veriliyor. Milletvekilleriyle ilgili tabloyu ortaya koyarken aldığı maaşı, harcamalarını da göz önüne almak lazım.