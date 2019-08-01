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LPG fiyatlarında 22 kuruş indirim yapıldı

LPG fiyatlarında 22 kuruş indirim yapıldı

Son dakika! Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş fiyat indirimi uygulanacak. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

LPG Otogaz fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı duyurusunda fiyatına 22 kuruş indirim geldiği belirtildi.

EPGİS'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Akaryakıt fiyatlarında indirim, 02/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz'da 22 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

İşte yeni LPG otogaz fiyatları
İndirim sonrası İstanbul'da ortalama 3,60 liradan satılan LPG Otogaz fiyatı 3,38 liraya geriledi. Ankara'da da ortalama 3,61 liradan satılan LPG fiyatı 3,39 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,54 liradan satılan Otogaz fiyatı da 3,32 liraya gerileyecek.

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