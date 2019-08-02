Halkbank'tan 180 ay vadeli konut kredisinde faiz indirimi

Bankacılık sektöründen faiz indirimine ilişkin son dakika açıklamalar arka arkaya geliyor. Ziraat ve Vakıfbank'ın ardından bugün de Halkbank 180 ay vadeli konut kredisinde faizi yüzde 0.99'a indirdi.

Halkbank tüketici kredilerinde 60 ay vadede maaş müşterilerine faizi yüzde 1.49'a çekti. 180 ay vadeli konut kredi faizi de Ziraat ve Vakıfbank gibi 0.99 olarak belirlendi.

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından dün Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faizini yüzde 1'in altına indirmişti.

Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirlediğini açıklamıştı. Ziraat Bankası tüketici kredileri faizlerini maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurdu. Ziraat Bankası Kurumsal Kredi Faiz oranını yüzde 17 ila 18 aralığında belirledi.

Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerin faizini yüzde 0,99'a düşürdü. İhtiyaç kredisi faizlerini de yüzde 1.49'a indirdi.