SON DAKİKA
Bakan Selçuk açıkladı! Emeklilerin bayram ikramiyeleri 8 ve 9 Ağustos'ta ödenecek işte detaylar Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Fenerbahçe'nin istediği Luiz Gustavo transferinde Eyraud son noktayı koydu

Fenerbahçe'nin istediği Luiz Gustavo transferinde Eyraud son noktayı koydu

Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo konusunda Olimpik Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud son noktayı koydu.

Olimpik Marsilya'da forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu.

Fransız kulübünün başkanı Jacques-Henri Eyraud, bugün yeni transferleri Alvaro Gonzalez'in imza töreninde yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

"Kariyerini burada bitirmesini istiyoruz'
Eyraud, yıldız ismin kesinlikle takımda kalacağını söylerken "Gustavo'nun kariyerini burada tamamlamasını ve hatta futbolu bıraktıktan sonra da kulüp içinde görev almasını arzu ediyorum. Kendisi, bu kulübe çok saygılı ve istisnai bir disipline sahip. Çok yetenekli ve takıma büyük katkı sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan'dan yeni parti kuracak Ali Babacan'a olay tavsiyeler! Bir numarası kalmadı
Ahmet Hakan'dan yeni parti kuracak Ali Babacan'a olay tavsiyeler! Bir numarası kalmadı
Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber! İşte yurt dışındaki bomba iddia
Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber! İşte yurt dışındaki bomba iddia
İnecek mi yoksa yükselecek mi? İşte dolarda son durum
İnecek mi yoksa yükselecek mi? İşte dolarda son durum
İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi! Sosyal medyanın gündemine oturdu
İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi! Sosyal medyanın gündemine oturdu
Bahçeli'nin MHP'ye dönün çağrısına İYİ Partili Türkkan'dan yanıt: Kasım'da seçime hazırlanın
Bahçeli'nin MHP'ye dönün çağrısına İYİ Partili Türkkan'dan yanıt: Kasım'da seçime hazırlanın
Ahmet Davutoğlu ile ilgili şok iddia
Ahmet Davutoğlu ile ilgili şok iddia
ÖNCEKİ HABERLER
Zilhicce ne demek zilhicce ayı ne zaman başlar kaç gün sürer?
Zilhicce ne demek zilhicce ayı ne zaman başlar kaç gün sürer?
LPG fiyatlarında 22 kuruş indirim yapıldı
LPG fiyatlarında 22 kuruş indirim yapıldı
Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı! 4 yıldız yolda
Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı! 4 yıldız yolda
TBMM Başkanı Mustafa Şentop milletvekili maaşlarıyla ilgili tartışmaları haksız buldu!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop milletvekili maaşlarıyla ilgili tartışmaları haksız buldu!
Souleymane Youla'dan Galatasaray'a şok sözler
Souleymane Youla'dan Galatasaray'a şok sözler
Zilhicce ayı orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir?
Zilhicce ayı orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir?
Yorumlar