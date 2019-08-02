Fatih Terim istedi transfer bitti! Sır gibi saklanan golcüde mutlu son

Galatasaray, Midtjylland'da forma giyen Paul Onuachu transferinde mutlu sona çok yakın. Diagne satılırsa Nijeryalı golcü İstanbul'a getirilecek.

Monaco'da forma giyen Kolombiyalı golcü Falcao’nun transferini bitirmeye çalışan Galatasaray yönetiminin Diagne’yi takımdan gönderir göndermez alternatif bir golcüyü İstanbul’a getirmek istediği ifade edilirken, listede bulunan birinci ismin Paul Onuachu olduğu bildirildi.

Akşam'ın haberine göre geçtiğimiz Ocak ayında Fatih Terim’in olumlu baktığı Nijeryalı dev kule, Midtjylland tarafından bırakılmazken 2,01’lik oyuncunun bu sefer sarı kırmızılı formayı giymek için gün saydığı anlaşıldı.





İki Başkan'la masaya oturulacak

Hem Zanka, hem de Onuachu’nun menajerliğini yapan Ivan Marko Benes’i önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceği öğrenilirken, Benes’in Ali Koç ve Mustafa Cengiz’le masaya oturup iki oyuncunun transferi için yoğun uğraş vereceği belirtildi.