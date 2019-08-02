Dayak olayı evliliği bitirmişti Burak Yılmaz'a eski eşi İstem Yılmaz'dan büyük darbe
Daha önce kendisini dövdüğünü iddia eden ve bu sebepten dolayı Burak Yılmaz'dan boşanan İstem Yılmaz, eski eşinin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle milli golcü için harekete geçti.
Beşiktaş'ın milli golcüsü Burak Yılmaz'ın başı dertte. Burak Yılmaz'ın 2014 yılında dünyaevine girdiği 2018 yılında yollarını ayırdığı eski eşi İstem Yılmaz, eski eşi Burak Yılmaz'ın 2018'e ait kira, aidat, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemediğini belirterek harekete geçti.
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; İstem Yılmaz, 18 bin dolar yani, yaklaşık 100 bin lira olan giderleri ödemesi için Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'a ilamsız icra takibi başlattı.
2014 yılında evlenmişlerdi: 2008 yılında Antalya’da aile arasında İstem Yılmaz ile nişanlanan Burak Yılmaz, 30 Mart 2009’da ayrılmıştı. Ancak çift 2014 Şubat ayında tekrar barışarak Antalya Kaleiçi’ndeki Arma Restoran’da düzenlenen nikah töreniyle evlenmişti. Burak Yılmaz'ın nikah şahitliğini yakın arkadaşı ve milli futbolcu Selçuk İnan yapmıştı.
12 milyon TL tazminat istemişti: İstem Yılmaz, hamileliğinin ikinci ayında eski eşi Burak Yılmaz'ın kendisini dövdüğünü iddia ederek boşanma davası açmıştı. 12 milyon TL tazminat istemişti.