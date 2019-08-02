Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı! 4 yıldız yolda geliyor

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal yönetime transfer raporunu sundu. Aleksandar Kolarov dışında 2 stoper isteyen Ersun Yanal bir 6 numara bir de forvet istedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı. Yanal'ın Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası Kolarov dışında iki stoper, bir 6 numara ve bir forvet istediği bildirildi.

Kolarov konusunda yönetim, Roma'ya giden menajer Mirsad Türkcan'dan haber bekliyor. Türkcan'ın oyuncunun bonservis sorununu çözüp, transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

Kolarov ile 2+1 yıllık sözleşme

Sabah'ın aktardığı habere göre; Fenerbahçe'nin Sırp yıldız için bonservis ödeyeceği ancak bedelin henüz netleşmediği kaydedildi. 33 yaşındaki yıldız ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Zanka ile anlaşma sağlandı

Stoperde transferinde ilk aday olan Zanka ile anlaşma sağlandı. Kulübü Huddersfield ile görüşmeler sürerken bonservis maliyetinin 3 milyon Euro olduğu ifade edildi. Danimarkalı futbolcu dışında bir stoper arayışı daha olan sarı-lacivertliler, G.Birliği'nde forma giyen Mert Çetin için temaslarını sürdürüyor. Genç stoperin transferi gerçekleşirse bonservis ücretinin 1.5 milyon Euro olması bekleniyor.

Forvette seçenek Choupo-Moting

6 numara ve forvet konusunda ise belirsizlik hakim... Orta alan için Mahmut Tekdemir (Başakşehir) ve Ljubomir Fejsa (Benfica) en güçlü adaylar konumunda. Ancak henüz kesin karar verilmedi. Forvette ise Choupo-Moting'in bonservissiz transfer edilmesi için görüşmeler devam ediyor.